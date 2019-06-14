Suşehri'nde yaya geçidi çizgileri yenilendi

Suşehri'nde yaya geçidi çizgileri yenilendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yaya geçidi çizgileri yenilendi.

Suşehri'nde yaya geçidi çizgileri yenilendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yaya geçidi çizgileri yenilendi.

Suşehri Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehir merkezindeki yaya geçitlerinin çizgileri boyandı.
İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ömer Soymaz, trafik akışında araç ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla, vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol ve güzergahlarda, yaya geçidi çizgilerinin boyama çalışmalarına başlandığını söyledi.

Vatandaşlar ise çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
Son Dakika Haberleri
17:13 Hayalimdeki İş İnsanı yarışmasının eserleri sergilendi
17:13 Jandarma Teşkilatı 180. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gitti
17:12 Otizmli öğrenci okul birincisi oldu
17:12 Jandarmadan tatbikatlı coşkulu kutlama
17:12 Gri listede aranan terörist dergi baskınında yakalandı
17:12 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI ATAŞEHİR'DE KILDI
17:12 Karne şenliği Süleymanpaşa İlkokulu ile sona erdi
17:11 Tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği
17:11 Dedektör köpekler hünerlerini sergiledi
17:11 Çınar, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
17:11 BEŞİKTAŞ KONGRE ÜYESİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
17:11 DHA YURT BÜLTENİ - 18
17:11 Abdulmehdi ve Pompeo İran gerilimini görüştü
17:11 Çarşamba "Tombazlar Mahallesi"nin ismi "İstiklal" oldu
17:10 Bartın Üniversitesi öğrencilerinin projesi ödül aldı
17:10 Vali Ekinci, "Jandarma, milletimizin huzur içerisinde yaşaması için hizmet vermektedir"
17:10 DHA DIŞ - Baskına giden Ukrayna polisini şaşkına çeviren muhasebeci
17:09 Tahtaköprü Meydana yenilendi
17:09 Başkan Pekmezci, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
17:09 Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı