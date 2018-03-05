Suşehri'nde Yangın

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Yalnızbağlar Mahallesi'nde Baki Korkmaz'a ait 5 katlı binanın bodrum katında bulunan bir çekyat, henüz bilinmeyen nedenden dolayı yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bina içerisini de duman kaplarken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.