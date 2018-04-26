Suşehri'nde "Veysel Gider Adı Kalır" Projesi

Suşehri ilçesinde "Veysel Gider Adı Kalır" Projesi kapsamında halk konseri düzenlendi.



Fen Lisesi Kadı Burhanettin Meclisi tarafından oluşturulan çalışma kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda konser verildi.

Okul müdürü Sinan Topçu, konser öncesi yaptığı konuşmada, proje kapsamında aşıklık geleneğini, Sivas'ın yetiştirdiği büyük ozan Aşık Veysel'i tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Topçu, "Bu proje kapsamında içerisinde Aşık Veysel'in resimleri ve Suşehri doğa fotoğraflarından oluşan sergimizi de açarak, farklı bir tema uygulaması yaptık. Bu çalışmalarımızda bizlere destek verenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Aşık Veysel'in hayatı slayt eşliğinde anlatıldı ve Aşık Veysel'in türküleri koro halinde seslendirildi.

Programın sonunda projede görev alanlara, Belediye Başkan Vekili Nazif Karkın tarafından katılımcı belgesi verildi.