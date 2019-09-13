Suşehri'nde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

13.09.2019 10:42

Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 4 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 40 gram toz esrar, 3,5 kilogram Hint keneviri, iki ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 22 mermi ile 140 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA