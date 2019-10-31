Suşehri'nde uyuşturucu operasyonu
Sivas'ın Suşehri ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda bir kişi tutuklandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda bir kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda F.A. ve G.K'yi gözaltına aldı.
F.A'nın evinde 50 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerden G.K, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, F.A ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.