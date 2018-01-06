Suşehri'nde Uyuşturucu Operasyonu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 4 adet sigara kağıdına sarılmış içime hazır esrar ve paket içerisinde ayıca 10 gram esrar ele geçirildi.



Suşehri Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, tarafından D-100 karayolu İlçe girişinde yapılan genel asayiş uygulamasında, K.K (37) üzerinde yapılan aramada 4 adet sigara kağıdına sarılmış içime hazır esrar ve otomobil içerisinde yapılan genel aramada 10 gram esrar ele geçirildi.K.K adli işlemlerinin yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS