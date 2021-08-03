Suşehri'nde uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki ayrı operasyonda 426 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki ayrı operasyonda 426 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Suşehri'ne uyuşturucu madde geleceği ihbarı aldı.

Otogar bölgesinde geniş çaplı güvenlik önlemi alan ekipler, farklı saatlerde ellerinde iki ayrı kutu olan Ş.T. ve K.G'yi takibe aldı.

Cumhuriyet Savcılığın talimatları doğrultusunda kutularda arama yapan ekipler, Ş.T'ye ait kutu içerisinde 47 gram, K.G'nin elindeki kutuda ise 379 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

K.G'nin ifadesi üzerine şüpheliler O.B. ve M.B. de yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara