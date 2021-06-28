Suşehri'nde uyuşturucu ele geçirildi
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Suşehri'nde uyuşturucu ele geçirildi

Suşehri'nde uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçtaki yolcunun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçtaki yolcunun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, D-100 kara yolu Sanayi Kavşağı civarında durdurulan bir otomobilde arama yaptı.

Sürücü E.A'nın üzerinde ruhsatsız silah ve 19 adet mermi ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen yolcunun cüzdanında yaklaşık 9 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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