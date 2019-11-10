Suşehri'nde usulsüz avlanan 4 kişi yakalandı

Suşehri'nde usulsüz avlanan 4 kişi yakalandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, usulsüz avlandıkları tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı.

10.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:44
Suşehri'nde usulsüz avlanan 4 kişi yakalandı

'ın ilçesinde, usulsüz avlandıkları tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı.

İlçe Komutanlığı ekipleri, Akşar köyü Üzengidüzü mevkisinde bir grubun usulsüz avlandığı ihbarı aldı.

Jandarma ekiplerinin bilgi vermesi üzerine Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, usulsüz avlanan E.A. O.Ş. E.H.Ş. ve S.A'yı yakaladı.

Para cezası uygulanan 4 kişiye ait araçta yapılan aramada, avlanan tavşan ve 2 kınalı keklik bulundu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et