Suşehri'nde usulsüz avlanan 4 kişi yakalandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, usulsüz avlandıkları tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, usulsüz avlandıkları tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akşar köyü Üzengidüzü mevkisinde bir grubun usulsüz avlandığı ihbarı aldı.
Jandarma ekiplerinin bilgi vermesi üzerine Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, usulsüz avlanan E.A. O.Ş. E.H.Ş. ve S.A'yı yakaladı.
Para cezası uygulanan 4 kişiye ait araçta yapılan aramada, avlanan tavşan ve 2 kınalı keklik bulundu.