Suşehri'nde Typ Kurası Çekildi

Suşehri ilçesinde, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 49 kişi kura ile belirlendi.

İŞKUR aracılığıyla Suşehri Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde 29, Suşehri Belediyesinde 20 olmak üzere istihdam edilecek 49 kişinin belirlenmesi için Suşehri Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda kura çekildi.

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasından belirlenen 49 kişi, 11 Şubat'ta başlayacak. TYP kapsamında istihdam edilecek işçiler, 6 ay süreyle çalışacak.

Bu arada, TYP kapsamında Koyulhisar Belediyesine 10, Koyulhisar Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığına 17, Akıncılar Belediyesine 10, Akıncılar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığına 13 ve Gölova Belediyesine 10, Gölova Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığına alınacak olan 13 kişi de kura ile belirlendi.

Noter huzurunda gerçekleşen kura programına İŞKUR Sivas İl Müdürlüğü Şube Müdürü Kazım Özcelep, Veri Hazırlama memurları Muhittin Vural ve Çetin Duran katıldı.

Kaynak: AA