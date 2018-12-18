Suşehri'nde Typ Kapsamında 35 Kişi İstihdam Edildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, çeşitli kamu kurumlarında istihdam edilecek 35 kişi noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlen kura çekimine Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında 20'si Suşehri Belediyesi, 15'i ise Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde istihdam edilecek kişiler belirlendi.

Kura başvurusuna her iki kurum için 565 kişinin başvuruda bulunulduğu belirtildi. 3 Ocak 2019 tarihinde işe başlayacak olan 35 kişi 6 ay süreyle belirtilen kurumlarda TYP kapsamında çalışacak.

Öte yandan Gölova ilçesinde ise Belediye Başkanlığına TYP kapsamında alınacak olan 10 kişi için 9 başvuru olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA