Suşehri'nde "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" Kutlandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı.

Emine Birler Anaokulunda düzenlenen etkinliğe katılan İlçe Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yerli malı kullanmanın ve tutumlu olmanın önemini anlattı.

Çocukluk çağında herkesin bu haftayı büyük bir heyecanla kutladığına dikkat çeken Yüksel, şunları kaydetti:

"Bizler de okullarda çocukluk çağımızda bu etkinliği yaptık. Yıllar geçmesine rağmen halen devam eden bir gelenek. Bu geleneği yaşatan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çünkü ders araçlarını, giysilerini, harçlığını tutumlu kullanan çocuk, bu güzel alışkanlığı büyüyünce de devam ettirir. Küçükken boşa akan su musluğu, gereksiz yanan lambayı kapatan çocuk, bu güzel alışkanlığı büyüyünce de devam ettirir. Okul çağlarında zamanı iyi değerlendirme alışkanlığı kazanan insan bu huyundan vazgeçmez. O nedenle çocukları küçük yaşlarda tutumlu olmaya özendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası"nı en içten dileklerimle kutlarım."

Programa AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, öğrenci velileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA