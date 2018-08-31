Suşehri'nde Traktör Devrildi: 1 Yaralı

Suşehri'nde Traktör Devrildi: 1 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Suşehri'nde Traktör Devrildi: 1 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kenan Akbulut yönetimindeki 60 EL 035 plakalı traktör, Suşehri-Giresun karayolunun Gökçekent köyü yol ayrımı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Akbulut, Suşehri Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından Sivas'a sevk edildi.

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