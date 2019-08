30.08.2019 17:27

Suşehri'nde trafik kazası: 9 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 karayolu Suşehri ilçe girişinde meydana geldi. H. Ç. yönetimindeki 16 LFP 01 plakalı hafif ticari araç, D-100 karayolu Suşehri ilçesi girişinde O. İ. yönetimindeki 34 GN 3775 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışma sonrası 16 LFP 01 plakalı hafif ticari araçta bulunan G. Ç., A. K., Y. K., H. C., S. C. ve H. C. ile birlikte, diğer araçta bulunan sürücü O. İ., eşi S. İ. ve kızı İ. B. yaralandı. Yaralıları olay yerine gelen ambulanslar ile Suşehri Devlet hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA