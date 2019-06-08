Suşehri'nde trafik kazası: 2 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Zafer Yılmaz yönetimindeki 34 VK 1893 plakalı otomobil, Suşehri-Giresun kara yolu Çamlıgöze barajı hidroelektrik santrali yakınlarında kontrolden çıkarak dağın yamacına çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Murat Karakaya yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA