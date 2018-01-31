Suşehri'nde Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Amasya'dan Erzincan istikametine giden Mustafa Ölçer yönetimindeki 05 HD 361 plakalı kamyonet D-100 karayolu Beydeğirmeni köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonucunda kamyonet sürücüsü ve yanındaki Fatih Ölçer (28) yaralandı. Yaralılar 112 acil ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldüler. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS