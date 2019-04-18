Suşehri'nde Terör Konulu Seminer Verildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Müftülük personeline "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz" projesi kapsamında, terör konulu seminer verildi.



Hazreti Ebubekir Camii çok amaçlı salonunda düzenlenen seminerde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ilçe merkezi ve köylerde görev yapan din görevlilerine, terörle ilgili bilgi aktarıldı.

Seminerlerin 29 Nisan'a kadar ilçelerde devam edeceğini belirten yetkililer, bu konferanslarda yaklaşık bin din görevlisinin bilgilendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.



Konferansa, İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya ve din görevlileri katıldı.

Kaynak: AA