Suşehri'nde Teknolojinin Tehlikelerini Anlatıldı

İstanbul'da 6 ayda 85 bin öğrenciyle buluşan 'Tekno Şenlik' Sivas'ın Suşehri ilçesinde de düzenlediği konferansla teknolojinin tehlikelerini anlattı.

Suşehri İmam Hatipliler Derneği, Suşehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Suşehri Kaymakamlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgi veren Siber Suçla Mücadele Platformu Kurucu Başkanı Bilişim ve Sosyal Medya Uzmanı Muhammet Binici Suşehri ilçesinde toplam 6 bin öğrenci olduğunu 2 seansta yapılan konferansta 2 bin öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Binici, "Tekno Şenlik Projesi üç aşamadan oluşuyor. Tehlikelere karşı öğrenciler ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi birinci ve ikinci aşamayı oluşturuyor. Üçüncü aşama ise velilere konferansların verilip sunumların yapılarak; teknoloji, sosyal medya, mobil yaşam, oyunlardaki gizli şifreler, gençlik konularında tehditlere karşı öğrenci, eğitmen ve ebeveynlerle tek vücut olup tehlikelerin hep birlikte bertaraf edilmesi amaçlanıyor." dedi.

Küreselleşen dünyada hızla gelişen teknolojiyi ebeveynlerin takip etmesini zor olduğunu ifade eden Binici yaptıkları araştırma sonucunda intihar, bunalım, depresyon vakalarının arttığını belirtti. - SİVAS