Suşehri'nde taziye ziyaretleri yasaklandı
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Suşehri'nde taziye ziyaretleri yasaklandı

20.10.2020 15:43 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:46
Suşehri'nde taziye ziyaretleri yasaklandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında taziye ziyaretleri yasaklandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında taziye ziyaretleri yasaklandı.

Suşehri Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezinden yapılan açıklamada, ilçe genelinde Kovid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla taziye ziyaretlerinin yasaklandığı belirtildi.

Yakın akrabalar dışında taziye evlerinde bulunmanın yasaklandığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs tedbirleri açısından ilçemiz genelinde bugünden itibaren cenaze evlerine yakın akrabalar dışındaki kişilerin gitmesi ve cenaze evlerinde kapalı su ikramı dışında her türlü yeme, içme ikramlarının yapılması yasaklanmış olup, alınan tedbirlere uyulup uyulmaması hususunda ise cenaze evleri ilk 3 gün boyunca kolluk kuvvetleri tarafından kontrol altında tutulacaktır."

Kovid-19 ile mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami şekilde dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, köylerden ilçeye gelen vatandaşlardan da işlerini hızlı bir şekilde tamamlayıp tekrar köylerine dönmeleri istenildi.

İlçede gerçekleştirilen denetimlerin arttığına işaret edilen açıklamada, maske takmayanlara 900 lira idari para cezası kesildiği anımsatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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