Suşehri'nde sosyal mesafe duyarlılığı Sivas'ın Suşehri ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararların ardından sosyal mesafe duyarlılığı üst seviyelere çıktı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararların ardından sosyal mesafe duyarlılığı üst seviyelere çıktı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın alınan kararlara yoğunlukla uyduğu görüldü. İlçede haftada bir gün kurulan halk pazarında, sosyal mesafenin korunması amacıyla tezgahlar arasına şeritler çekildi. Zabıta ekipleri tarafından pazar esnafının ve pazara gelen vatandaşların ateşi ölçüldü. Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, pazarda alınan tedbirleri yerinde denetledi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesini yasaklanmasının ardından, cadde ve sokaklarda vatandaşlar sosyal mesafe konusuna uydukları görüldü. Polis ekipleri de ana cadde ve ara cadde üzerinde sürekli anonslar yaparak sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu. - SİVAS

Kaynak: İHA