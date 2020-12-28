Suşehri'nde sondaj çalışmasında saniyede yaklaşık 30 litre su bulundu
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Suşehri'nde sondaj çalışmasında saniyede yaklaşık 30 litre su bulundu

28.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:50
Suşehri'nde sondaj çalışmasında saniyede yaklaşık 30 litre su bulundu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye ekiplerince yaptırılan sondaj çalışmasında saniyede yaklaşık 30 litre su bulundu.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye ekiplerince yaptırılan sondaj çalışmasında saniyede yaklaşık 30 litre su bulundu.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, sondaj vurulan yerde Kaymakam Hidayet Sarı ile incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışma sonrası 81 metre derinlikten saniyede yaklaşık 30 litre su yüzeye çıkarıldığını belirten Yüksel, "Analizler sonrası gerek içme gerekse sulamada kullanmayı hedefliyoruz. Bilindiği üzere, dünya genelinde yağışların az olmasından dolayı su sıkıntıları yaşanmaktadır. Bizler de bu çalışmayı, herhangi bir su sıkıntısı durumunda tedbir amaçlı yapmış bulunmaktayız." dedi.

Kaymakam Sarı da sondajın ilçeye hayırlı olmasını temenni ederek, "İnşallah bu sondajlara gerek duymadan su ihtiyaçlarımız giderilir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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