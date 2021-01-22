Suşehri'nde sokak hayvanları için yemlik

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, belediye tarafından sokak hayvanları için 15 noktaya yemlik yapıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, belediye tarafından sokak hayvanları için 15 noktaya yemlik yapıldı.

Suşehri Belediyesi katkılarıyla Hay-Sev gönüllülerinin desteğiyle ilçenin belirli noktalarına plastik yemlikler takıldı.

Havalar soğuduğu için sokak hayvanlarının aç bırakılmaması gerektiğini belirten Suşehri Hay-Sev gönüllüleri, özellikle kar yağışı esnasında hayvanlara yem bırakacak yer konusunda sıkıntı çektiklerini, yemlikler sayesinde bu sıkıntının giderildiğni belirtti.

Sokak hayvanları için gerekli tedbirlerin alındığını kaydeden belediye yetkilileri, 2020 yılında belediye olarak sokak hayvanları için sürekli yemleme çalışması yaptıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara