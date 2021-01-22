Suşehri'nde sokak hayvanları için yemlik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Suşehri'nde sokak hayvanları için yemlik

22.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:41
Suşehri'nde sokak hayvanları için yemlik

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, belediye tarafından sokak hayvanları için 15 noktaya yemlik yapıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, belediye tarafından sokak hayvanları için 15 noktaya yemlik yapıldı.

Suşehri Belediyesi katkılarıyla Hay-Sev gönüllülerinin desteğiyle ilçenin belirli noktalarına plastik yemlikler takıldı.

Havalar soğuduğu için sokak hayvanlarının aç bırakılmaması gerektiğini belirten Suşehri Hay-Sev gönüllüleri, özellikle kar yağışı esnasında hayvanlara yem bırakacak yer konusunda sıkıntı çektiklerini, yemlikler sayesinde bu sıkıntının giderildiğni belirtti.

Sokak hayvanları için gerekli tedbirlerin alındığını kaydeden belediye yetkilileri, 2020 yılında belediye olarak sokak hayvanları için sürekli yemleme çalışması yaptıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Josef De Souza Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Tarım Saldırı Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suşehri'nde sokak hayvanları için yemlik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 15:44:38. #1.15#
title