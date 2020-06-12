Suşehri'nde sınav koordinasyon toplantısı yapıldı Sivas'ın Suşehri İlçesinde, sınavlarla ilgili toplantı düzenlendi.

Sivas'ın Suşehri İlçesinde, sınavlarla ilgili toplantı düzenlendi.

Kaymakam Hidayet Sarı başkanlığında, kaymakamlık makamında düzenlen toplantıda, 27-28 Haziran'da yapılacak YKS için alınacak önlemler görüşüldü.

Geçen yıl yapılan YKS'nin sorunsuz geçtiğini belirten Sarı, "Adayların sağlıklı, güvenli ve rahat bir ortamda sınava girmeleri için koordinasyon toplantısı yaptık. Gerekli önlemler için kurumlarımız tüm tedbirleri alacak." dedi.

Toplantıya Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Kenan Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, İlçe Nüfus Müdürü Sebahattin Bal ve ÖSYM Sınav Koordinatörü Engin Tosun katıldı.

Kaynak: AA