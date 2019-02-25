Suşehri'nde "Sıfır Atık Projesi" Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Sıfır Atık Projesi" kayıt bilgi sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen Sıfır Atık Projesi bilgi sistemi hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısı İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, projenin önemine vurgu yaptı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli mühendis Ali Koç ise "Sıfır Atık Bilgi Sistemi Kayıt ve Beyan Sürecine" tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kayıt yaptırmaları gerektiğini ifade etti.



Programa, ilçede görev yapan kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA