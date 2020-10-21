Suşehri'nde seracılık eğitimi verilecek
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Suşehri'nde seracılık eğitimi verilecek

21.10.2020 09:40 | Son Güncelleme: 21.10.2020 09:44
Suşehri'nde seracılık eğitimi verilecek

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama arazisine kurulan 528 bin metrekarelik ikili seranın yapımı tamamlandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama arazisine kurulan 528 bin metrekarelik ikili seranın yapımı tamamlandı.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı; İlçe Tarım ve Orman Müdürü Levent Kadıoğlu ve Okul Müdürü Murat Doğruyol ile birlikte uygulama arazisinde incelemelerde bulundu.

Seralarda; bölge halkı ve öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sağlanacak ve oluşturulacak tam otomasyonlu seralarda ata tohumlarının çoğaltılması sağlanacak.

Seralarda bu yıl 200 çiftçi ve öğrenciye 2021 yılında ise 800 çiftçi ve öğrenciye seracılık eğitimi verilecek. - SİVAS

Suşehri'nde seracılık eğitimi verilecek
Suşehri'nde seracılık eğitimi verilecek
Suşehri'nde seracılık eğitimi verilecek
Suşehri'nde seracılık eğitimi verilecek
Suşehri'nde seracılık eğitimi verilecek
Suşehri'nde seracılık eğitimi verilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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