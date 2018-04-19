Suşehri'nde Seminer

Suşehri ilçesinde, hayvan ve hayvansal ürünlerin sevki sırasında yol kontrolünde alınacak önlemlerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Belediye Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Emine Sever ve Veteriner Hekim Bahri Daşdemir tarafından katılımcılara, yurt içi canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevki sırasında dikkat edilecek konular, yol kontrolleri ve araç kontrolünde dikkat edilecek hususlar ile hayvansal ürünlerin takibi hakkında bilgiler verildi.

Programa, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Albay Ömer Ebabil, jandarma ve polis ekipleri katıldı.



Ebabil, daha sonra Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.