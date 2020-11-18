Suşehri'nde sanayi sitesine "millet bahçesi" yapılıyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, sanayi sitesi içerisinde "millet bahçesi" yapımına başlandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, sanayi sitesi içerisinde "millet bahçesi" yapımına başlandı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, belediye ve Sanayi Sitesi Kooperatifi iş birliğinde bin 500 metrekare alandaki millet bahçesi inşaatında incelemede bulundu.

Suşehri Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Yusuf Aygül'den bilgi alan Yüksel, güzel bir çalışmaya imza atıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Millet bahçesinin yapımı hakkında bilgi veren Aygül ise bazı vatandaşların sanayi sitesine aileleriyle birlikte geldiğini söyledi.

Bölgeye gelen aileler için böyle bir alana ihtiyaç duyduklarını belirten Aygül, "Millet bahçesi içerisinde, kamelyalar, dinlenme bankları ve kafeterya bulunacak. Kooperatif bütçemiz ve belediyemizin katkılarıyla başladığımız çalışmamızı kısa sürede hizmete sunmayı hedefliyoruz. Desteklerinden dolayı esnaf kardeşlerimize ve Belediye Başkanımız Fazlı Yüksel'e teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Yüksel, daha sonra sanayi sitesinde bulunan esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara