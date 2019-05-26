Suşehri'nde sanayi sitesinde tırtıl yoğunluğu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde sanayi sitesindeki tırtıl yoğunluğu nedeniyle ilaçlama çalışması yapıldı.

Sanayi sitesindeki bazı iş yerlerini ve sanayi sitesi caminin çevresini saran tırtıllar, vatandaşları ve sanayi esnafını tedirgin etti.

Caminin içine ve şadırvan bölgelerine de giren tırtılları gören vatandaşlar, belediyeye haber verdi.

Belediye ekipleri, çevrede ilaçlama yaptı.

Sanayi sitesi esnaflarından Üzeyir Sorgucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah iş yerlerimizi açtığımızda her taraf tırtılla doluydu. Hemen belediye ekiplerine haber verdik. Geldiler ve bölgede ilaçlama çalışması yaptılar." dedi.

Kaynak: AA