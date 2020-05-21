Suşehri'nde sanal satranç turnuvası düzenlendi Sivas'ın Suşehri ilçesinde, sanal ortamda satranç turnuvası düzenlendi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, sanal ortamda satranç turnuvası düzenlendi.

Suşehri Kaymakamlığı himayesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gençlik Merkezinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılı anısına düzenlenen satranç turnuvasına 40 sporcu katıldı.

Turnuvada, ilk 5'e giren sporculara madalya ve başarı belgeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde verilecek.

Kaynak: AA