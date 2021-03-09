Suşehri'nde salgında görev yapan güvenlik güçlerine başarı belgesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Suşehri'nde salgında görev yapan güvenlik güçlerine başarı belgesi

09.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:06
Suşehri'nde salgında görev yapan güvenlik güçlerine başarı belgesi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele görev alan güvenlik güçlerine başarı belgesi verildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele görev alan güvenlik güçlerine başarı belgesi verildi.

İlçede bulunan bir lokantada gerçekleştirilen törende konuşan Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, güvenlik güçlerine bu zorlu süreçte gösterdikleri gayret ve çabalarından dolayı teşekkür etti.

Salgınla mücadele her vatandaşa görevler düştüğünü söyleyen Sarı, "Herkesin taşın altına elini koyması gerekir. Özellikle şehir dışından ilçemize gelen vatandaşların 3 gün süreyle evlerinde kendilerini izole etmesi gerekmektedir. Günlük hayatta maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesini özellikle istiyoruz." dedi.

Sarı, salgınla mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise Suşehri'nde hastalık seyrindeki gidişatın iyi olduğunu belirterek, ilçe halkından bu tablonun devamına katkı sağlamaya devam etmelerini istedi.

Konuşmaların ardından salgında görev yapan jandarma ve polislere başarı belgesi takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Demir Çelik Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suşehri'nde salgında görev yapan güvenlik güçlerine başarı belgesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 18:23:09. #1.15#
title