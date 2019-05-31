Suşehri'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

İlçe Müftülüğünde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif'e, cuma namazına müteakiben getirildiği Balhatun camisinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlardan bazıları, Sakal-ı Şerif'i cep telefonlarıyla görüntülerken kimisi de ziyaretin ardından 2 rekat şükür namazı kıldı.

Sakal-ı Şerif önce erkeklere, daha sonra ise kadınlara gösterildi.

Kaynak: AA