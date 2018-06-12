Suşehri'nde Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

Suşehri'nde Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Suşehri'nde Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Hazreti Ebubekir Camisine getirilen Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlar, 40 bohçada sarılı olan ve cam fanusta muhafaza edilen Sakal-ı Şerif'i dikkatlice inceledi.

Vatandaşlardan bazıları, Sakal-ı Şerif'i cep telefonlarıyla görüntülerken bazıları da ziyaretin ardından 2 rekat şükür namazı kıldı.

Sakal-ı Şerif önce erkeklere, daha sonra ise bayanlara gösterildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et