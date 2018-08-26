Suşehri'nde "Pilav Günü" Etkinliği

Suşehri İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (SİHADER) İstanbul İl Başkanlığı ve Suşehri temsilciliği tarafından pilav günü etkinliği düzenlendi.

Semiha Yıldırm Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan SİHADER İstanbul İl Başkanı Bayram Cengiz, İmam Hatip Liselerinin, toplumun milli ve manevi değerlerine duyarlı nesiller yetiştiren kurumlar olduğunu söyledi.

Bu güzel okulların daima ayakta kalması gerektiğini ifade eden Cengiz, "Bundan yaklaşık 20 yıl önce yaşadığımız 28 Şubat gibi bir garabetten dahi sağ salim ayakta kalarak çıkabildik. O zaman dahi devletimize küsmedik, kırmadık, dökmedik. O zaman dahi gerekli barışçıl eylemlerimizi yaptık. Çünkü biz biliyorduk ki Cenab-ı Allah sabredenlerle beraberdir. 6.'sını düzenlediğimiz bu organizasyonun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

SİHADER Suşehri Temsilcisi Hasan Yılmaz ise derneğin faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programa, AK Parti Sivas eski milletvekilleri Ali Turan, Selami Uzun, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu, Yargıtay Üyesi İsmail Yavuz ve çok sayıda davetli katıldı.