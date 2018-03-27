Suşehri'nde "Özel" Öğrenciler "Ebru" Yapmayı Öğreniyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde özel eğitim sınıfı öğrencilerine ebru sanatı öğretiliyor.



Suşehri TOKİ Kösedağ Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri öğretmenleri eşliğinde Gençlik Merkezi'nde açılan ebru sanatı kursunu ziyaret etti.

Usta öğretici eşliğinde öğrenciler ebru çalışması yaptı.

Özel eğitim sınıfına giden öğrencileri gençlik merkezinde ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade eden Suşehri Gençlik Merkezi Müdürü Suat Yüksel, "Engelleri ebru sanatı yaparak aşıyoruz. Çocuklar yeni bir şeyler tanımanın heyecanıyla tüm hünerlerini sergilediler. Öğrencilerimizin hepsi çok güzel eserler ortaya çıkarttı. Bizlerde bu yaptıkları eserleri kendilerine hediye etmenin mutluluğunu yaşadık." dedi.

Yüksel, özel eğitim sınıfına giden öğrencilere, okul ders programları dışında her zaman ebru sanat eğitimi verilebileceğini kaydetti.