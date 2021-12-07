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Suşehri'nde özel çocuklar için etkinlik düzenlendi

AA / Faruk Kara - Haberler | Güncel
Suşehri'nde özel çocuklar için etkinlik düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Engelsiz Sanat ve Spor Merkezi Projesi" kapsamında özel çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Engelsiz Sanat ve Spor Merkezi Projesi" kapsamında özel çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce spor salonunda düzenlenen etkinlikte, çocuklara yönelik çeşitli sportif faaliyetler yapıldı.

Etkinliklerde özel çocukların toplumsal yaşama erişimlerinin arttırılması, toplumla bütünleşmelerinin sağlanması, sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Suat Yüksel, özel çocukların için yapılan bu tür etkinliklerin onların sosyal hayata uyumuna ve kişisel becerilerinin arttırılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Suşehri Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu ise özel çocukların her zaman yanında olduklarını ve bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Suşehri'nde özel çocuklar için etkinlik düzenlendi

Suşehri'nde özel çocuklar için etkinlik düzenlendi

Suşehri'nde özel çocuklar için etkinlik düzenlendi

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