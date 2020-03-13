Suşehri'nde otomobilin çarptığı Kangal yavrusu yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin çarptığı Kangal köpeği yavrusu yaralandı.
13.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:54
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin çarptığı Kangal köpeği yavrusu yaralandı.
Kadir A. yönetimindeki otomobil, Sivas Caddesi'nde yola aniden çıkan Kangal köpeği yavrusuna çarptı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Suşehri Belediyesi veteriner hekimi Deniz Aydın, yavru köpeğe ilk müdahaleyi yaptı.
Bacağının birinin kırıldığı tespit edilen Kangal yavrusu, ilk müdahalenin ardından tedavisi için Sivas'a gönderildi.
Kaynak: AA