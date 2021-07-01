Suşehri'nde otomobil yangını
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Suşehri'nde otomobil yangını

Suşehri'nde otomobil yangını
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

Burak Pişkin yönetimindeki 58 ZC 781 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu aile çay bahçesi yakınlarında seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Otomobili yol kenarında durduran Pişkin, itfaiyeyi aradı.

Olay yerinden geçerken yangını fark eden itfaiye eri Tarık Yayla, çevrede bulunan iş yerlerinden aldığı yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti.

Yangın neğdeniyle otomobilde zarar oluştu.

Suşehri'nde otomobil yangını
Suşehri'nde otomobil yangını
Suşehri'nde otomobil yangını
Suşehri'nde otomobil yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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