Suşehri'nde otomobil devrildi: 3 yaralı
Haberler » Güncel » Suşehri'nde otomobil devrildi: 3 yaralı - Haber

Suşehri'nde otomobil devrildi: 3 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

12.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:02
Suşehri'nde otomobil devrildi: 3 yaralı

'ın ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yavuz Balın yönetimindeki 58 ABD 868 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas kara yolu Geminbeli tünel inşaatı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Yakup Balın ve Arzu Şimşek yaralandı.

Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et