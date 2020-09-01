Suşehri'nde Ordu Caddesi asfalta kavuşuyor
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Suşehri'nde Ordu Caddesi asfalta kavuşuyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Ordu Caddesi'nde asfalt çalışması başlatıldı.

Suşehri'nde Ordu Caddesi asfalta kavuşuyor
01.09.2020 15:23 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:27

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Ordu Caddesi'nde asfalt çalışması başlatıldı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, asfalt çalışması yapılan yollarda incelemelerde bulundu.

Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde yaklaşık 2 kilometrelik yolun sıcak asfalta kavuşturulacağını belirten Yüksel, ilçe halkına hayırlı bir hizmeti daha yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Caddenin altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalta başlandığını belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Rabbim Suşehri halkına hayırlı hizmetler yapmamızı bizlere nasip eyledi. Bu hizmetler bundan sonra da inşallah fazlasıyla devam edecek. İlk defa sıcak asfalt yapılan yolumuzun ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu desteği bizlere veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlarımıza ve milletvekillerimize ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim."

Mahalle sakinlerinden Sebahattin Türk ise çalışmalardan dolayı belediyeye teşekkür etti.

Kaynak: AA

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