Suşehri'nde Öğrencilerden Şiir Dinletisi

Suşehri ilçesinde öğrenciler tarafından şiir dinletisi düzenlendi.

Suşehri Çok Proğramlı Lisesi salonunda Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen dinletide, 15 öğrenci tarafından çeşitli şiirler okundu.

Okul müdür vekili Akın Akbuz, öğrencilerin şiir okuma alışkanlığını geliştirmek ve dinleti özelliğini aşılamak amacıyla böyle bir program düzenlediklerini belirterek, "Öğrencilerimiz güzel bir çalışma örneğini sergiledi. İnanıyorum ki daha güzel programlara imza atacaklar. Tüm öğrencilerimiz şiirleri içten ve samimi okudular. Kutluyorum." diye konuştu.

Programı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, şube müdürleri, veliler ve öğrenciler izledi.