Suşehri'nde öğrencilerden şehit ailesine ziyaret
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Suşehri'nde öğrencilerden şehit ailesine ziyaret

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ortaokul öğrencileri şehit ailesine ziyarette bulundu.

11.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:02
Suşehri'nde öğrencilerden şehit ailesine ziyaret

'ın ilçesinde ortaokul öğrencileri şehit ailesine ziyarette bulundu.

Cumhuriyet Ortaokulu tarafından başlatılan şehit yakınları ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret etme projesi kapsamında ilk olarak Aşağısarı köyünde yaşayan şehit babası Rasim Yüce ziyaret edildi.

Okul Müdürü Naci Yıldırım ve rehberlik öğretmeni Mürüvet Çetin ile gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, şehit Bayram Yüce'nin babasına duygularının yazılı olduğu mektupları verdi.

Öğrencilerin yazdığı mektupları okuyarak duygulanan Yüce, geleceğin teminatı olan çocukların ziyaretinden mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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