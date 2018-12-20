Suşehri'nde Öğrenciler Yararına Kermes

Sivas'ın Suşehri ilçesinde İmam Hatip Ortaokulları Okul Aile Birliği tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler ve okul ihtiyaçları için kermes açıldı.

Sivas Caddesi üzerinde düzenlenen kermesin açılışını ilçe Kaymakam Vekili Çağlar Partal, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve Okul Aile Birliği Başkanı Mustafa Macit yaptı.

İlçe Kaymakam Vekili Partal, hayır adı altında düzenlenen kermesin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul Aile Birliği Başkanı Mustafa Macit, ortaokullarında 375 öğrencinin eğitim aldığını belirterek, elde edilecek gelirlerin ihtiyaç sahibi öğrencilere ve okul ihtiyaçları için kullanılacağını söyledi.

Kermes açılışına İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, İlçe Jandarma Komutanı Duran Vuranok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA