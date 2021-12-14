Suşehri'nde öğrenciler TÜGVA'nın seyyah icathane tırını gezdi

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğrenciler Türkiye Gençlik Vakfı'nın ( Tügva ) seyyah icathane tırını gezdi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçede konuşlanan tırı gezerek bilgi aldı.

Tırın ilçeye gelmesinde katkısı bulunanlara teşekkür eden Yüksel, öğrencilerin bilim ve teknolojiye yönlendirilmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Tügva Suşehri İlçe Başkanı Adem Şahin ise çocukları bilim ve teknolojiye teşvik etmek amacıyla seyyah icathane tırı oluşturulduğunu belirtti.

Tırın 2 gün boyunca ilçede bulunacağını aktaran Şahin, "Eskiden çocuklar farklı bir şey yaptıklarında 'başımıza icat çıkarma' derlerdi. Artık geldiğimiz noktada diyoruz ki 'icat çıkar.' Çocuklarımızın icat çıkarmasını, bilim ve teknolojiye yönelmelerini arzu ediyoruz." dedi.

Bu tür çalışmaların çocukların bilim ve teknolojiye yönelmelerinde çok faydalı olacağını vurgulayan Şahin, "TÜGVA Suşehri İlçe Temsilciliği olarak bizler bu tür çalışmaların ilçemizde kalıcı olarak yapılması için altyapı çalışmalarını başlattık. İnşallah hayırlı bir şekilde sonuçlandıracağız. Katılımlarından ötürü ve emeği olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.