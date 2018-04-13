Suşehri'nde Öğrenciler Fidan Dikti

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yüksekokul öğrencileri fidan dikti.

Suşehri Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Öğrenci Kulübü (CÜSHEK) tarafından "Senin de dikili bir fidanın olsun" kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında öğrenciler tarafında okul kampüsüne bin 500 çam fidanı dikildi.

CÜSHEK Başkanı ve öğretim görevlisi Murat Arslan, okul çevresinin yeni yerleşim alanı olduğunu ve ağaçlandırmak istediklerini söyledi.

Amaçlarının hem çevreyi ağaçlandırmak hem de her öğrencinin bir dikili ağacı olmasını sağlamak olduğunu belirten Arslan, "Bu ağaçların gölgesinde eğitim görecek öğrencilerin bir duası dahi her şeye değer. Bu vesileyle ağaç dikim kampanyamıza destek veren Orman İşletme yetkililerine ve kampanyaya katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.