Suşehri'nde müzik dinletisi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde açılan müzik atölyesi kursunda müzik dinleti programı düzenlendi.

Suşehri Kaymakamlığı öncülüğünde ve Suşehri İlim ve Eğitim Vakfı tarafından Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda müzik atölyesi kuruldu. Atölyede gerçekleştirilen müzik dinletisine Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal ve eşi Seval Partal da katıldı.

Müzik atölyesi sınıfında görevli olan öğretmenleri ve kursiyerleri başarılarından dolayı tebrik eden Partal, atölyeyi ilçeye kazandıran Suşehri İlim ve Eğitim Başkanı Erdoğan Bozatlı'ya, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Hamza Ulusoy'a ve müzik öğretmeni Uğur Bölükbaşı'na teşekkür etti.

Bölükbaşı ise atölyede 73 çeşit çalgı aletinin bulunduğunu söyleyerek, "82 kursiyerle eğitime devam etmekteyiz. Keman, bağlama, gitar, piyano ve ritim dersleri olmak üzere yetişkin genç ve küçük sınıf gruplarımız var. En küçük kursiyerimiz 7, en büyük kursiyerimiz 46 yaşında ve kursiyerlerimizle geniş bir yaş aralığına hitap etmekteyiz. Aynı zamanda okullarımızdan seçtiğimiz öğrencilerimizle pop müziği kulübü, halk kulübü olmak üzere iki adet kulübümüzle konserler veriyoruz." dedi.

Programda, kursiyerlerden Berfin Yüzüak'ın seslendirdiği türkü ve Belinay Vuranok'un piyano gösterisi katılımcıların beğenisini kazandı.

Kaynak: AA