Suşehri'nde Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde muhtarların katılımıyla genel istişare toplantısı yapıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, köylerdeki içme sularının klorlanması, Kurban Bayramı'nda alınması gereken önlemler ve köylere yapılacak olan çalışmalar hakkında genel görüşmeler yapıldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe merkezinde gerekli tedbirlerin alındığını, köylerde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için muhtarların gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirten Kaymakam Uzunoğlu, kurban derilerini toplamada yetkili kurumun Türk Hava Kurumu olduğunu kaydederek, vatandaşların da istedikleri yere verebileceğini söyledi.

Köylere yapılması gereken hizmetlerin muhtarlar tarafından Özel İdareye bir dilekçe ile başvurarak yapılmasını isteyen Uzunoğlu, köylerin daha yaşanabilir hale gelmesi için seferber olduklarını kaydetti.