Suşehri'nde model uçak kursiyerleri sertifikalarını aldı
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Suşehri'nde model uçak kursiyerleri sertifikalarını aldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Türk Hava Kurumu (THK) Suşehri Şubesi tarafından düzenlenen "Model Uçak Kursu"na katılan kursiyerler sertifikalarını aldı.

24.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:10
Suşehri'nde model uçak kursiyerleri sertifikalarını aldı

'ın ilçesinde (THK) Suşehri Şubesi tarafından düzenlenen "Model Uçak Kursu"na katılan kursiyerler sertifikalarını aldı.


Türk Hava Kurumu Suşehri Şube Başkanlığı tarafından İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik "Model Uçak Kursu" düzenlendi.


İsmail Kurtulmuş tarafından verilen kursa 19 kursiyer katıldı. Kursu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları Suşehri Şube Başkanı Yüksel Çifçi ve Şube Saymanı Neslihan Yıldız tarafından verildi.

Çifçi, model uçak kurslarının vadide bulunan diğer ilçelerde de devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA
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