Suşehri'nde MHP İlçe Yönetimi tanışma programı düzenledi
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Suşehri'nde MHP İlçe Yönetimi tanışma programı düzenledi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, göreve atanan MHP İlçe Yönetimi tarafından tanışma programı düzenlendi.

Suşehri'nde MHP İlçe Yönetimi tanışma programı düzenledi
27.07.2020 12:13 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:48

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, göreve atanan MHP İlçe Yönetimi tarafından tanışma programı düzenlendi.

İlçedeki bir çay bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan MHP İlçe Başkanı Kadir Hergül, birlik ve beraberlik adına bu tür programları sıklıkla yapacaklarını söyledi.

MHP Suşehri İlçe Başkanlığı olarak ilçenin gelişmesine her türlü desteği vereceklerini aktaran Hergül, "Ben ifadesi yerine bundan böyle biz ifadeleriyle hareket edeceğiz. Bu davaya gönül veren tüm ülküdaşlarla istişare içerisinde olacağımızı belirtmek istiyorum. Güzel ilçemizi daha yaşanabilir, sosyal aktivitelerin çok olacağı, ekonomisinin üst seviyelere çıkacağı, nüfusun artacağı, göç veren değil, göç alan bir ilçe konumuna getirmek için elimizi taşın altına koymak amacıyla bu göreve talip olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.

Hergül, programa katılan mahalle muhtarlarına da teşekkür etti.

Kaynak: AA

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