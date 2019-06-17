Suşehri'nde mezuniyet töreni

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Suşehri Sağlık Yüksek Okulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Okulun müdürü Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, ilçeye 25 kilometre mesafedeki belediyeye ait Kılıçkaya Barajı sosyal tesislerinde düzenlenen programda, başarılı bir yıl geçirdiklerini belirterek, mezun öğrencileri tebrik etti.

Yüksek okulun her alanda büyüdüğünü dile getiren Tuğut, "Bu başarılar bizleri gururlandırıyor. Okulumuz Türkiye genelinde hemşirelik okulları arasında en iyisi olmaya kararlı." dedi.

CÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Alim ise "Ülkenin ihtiyacı olan bir alanda çalışacaksınız. Kendi sağlığınızı koruyacak ve kollayacak daha ileri boyutlara taşıyacaksınız. Hekimlerin en büyük yardımcısı olacaksınız." diye konuştu.

Kaymakam Vekili Çağlar Partal da "Bizler de mezun olan öğrencilerimizin heyecanına ortak oluyoruz. Güzel şekilde 4 yıl bitti." ifadelerini kullandı.

Okulda başarılarından dolayı ilk 3'e giren Ahmet Börekoğlu, Betül Enhar Alıcı ve Şule Arslan isimli öğrenciler, tekneyle baraj gölünde kısa gösteri yaptı.

Okulun başarı kütüğüne isminin yazılı olduğu tabelayı çakan okul birincisi Börekoğlu, konuşmasında herkese teşekkür etti.

Program öğrencilerin temsili diplomalarını alması ve keplerini havaya fırlatmalarıyla sona erdi.

Kaynak: AA