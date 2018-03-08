Suşehri'nde Liselerarası Ses Yarışması

Sivas'ın Suşehri ilçesinde liselerarası Türk Halk Müziği ses yarışması düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yarışma, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Programda konuşan İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamza Ulusoy, yarışmanın bir aylık çalışma sonucunda hazırlandığını belirterek, özveri göstererek yarışmaya katılan 8 öğrenciyi tebrik etti.

İlçede eğitim gören 8 lise öğrencisinin katıldığı yarışmada jüriliği ise müzik öğretmenleri yaptı.

Program sonunda, öğrenciler tarafından solo olarak Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan ve tüm şehitler için "Mehmedim" türküsü söylendi.

Yarışma sonucunda jüri tarafından yapılan değerlendirmede, fen lisesi öğrencilerinden Melisa Yılmaz birinci, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yusuf Berat Aygün ikinci, Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Dilara Argu üçüncü oldu.



Altınla ödüllendirilen öğrencilerin ödüllerini Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız verdi.